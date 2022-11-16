Массированная атака оккупантов. Спикер диктатора Путина Песков обвинил Польшу в «истерической» реакции на падение ракеты и похвалил США 16 ноября, 14:06 Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что реакция США на падение ракеты в Польше была «профессиональной».

Об этом сообщает Интерфакс.

«В этом случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», — сказал Песков.

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При этом Песков назвав реакцию Польши и других стран «истерической».

Спикер диктатора заявил, что польские официальные лица должны «быть более сдержанными» в те моменты, «когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах»".

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте отметил, что трагедии бы не случилось «без ужасающих ракетных ударов России».



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По ее критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.