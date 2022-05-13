Песков ответил на призыв премьер-министра Польши «уничтожить чудовищную идеологию» страны-агрессора РФ 13 мая, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Спикер Путина Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «уничтожить чудовищную идеологию» страны-агрессора России.

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Об этом сообщает The Guardian.

«Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, к сожалению, как метастазы, заразила все польское руководство и, во многом, польское общество», — сказал он.

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Спикер диктатора назвал заявление Моравецкого «истеричным и неприемлемым».

В своей колонке для британской газеты Telegraph Моравецкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин опаснее Адольфа Гитлера или Иосифа Сталина из-за имеющегося в его распоряжении современного оружия. По словам Моравецкого, нужно уничтожить «ужасную идеологию» Путина.

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