Пресс-секретарь диктатора Путина Песков отреагировал на предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС 24 июня, 14:23 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:http://kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС, заявил, что это «внутренние европейские дела».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами», — сказал он.

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По его словам, «этих проблем и так предостаточно».

Спикер диктатора заявил, что главное, чтобы все это «не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС», «потому что они и так уже изрядно подпорчены».

По мнению Пескова, Молдова якобы «хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы».

«Она из кожи вон пытается принимать какие-то меры, и во многом вот этот вот кандидатский статус почему-то ассоциируется с антироссийскостью», — сказал Песков.

В четверг, 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

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