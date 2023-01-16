Угрожают затягиванием войны. В Кремле отреагировали на поставку Западом танков Украине 16 января, 12:50 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

В понедельник, 16 января пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на поставку Западом танков Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

По словам спикера диктатора, поставка Западом танков Украине якобы «не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа».

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«Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные», — сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

В этот же день правительство Великобритании подтвердило, что планирует отправить Украине Challenger 2 для защиты от российской агрессии.

Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» танков Leopard.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2.