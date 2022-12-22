«Озабоченности РФ проигнорировали»: в Кремле недовольны итогами поездки Зеленского в США 22 декабря, 12:26 Дмитрий Песков посетовал, что Джо Байден не призвал Владимира Зеленского к миру с РФ (Фото:Sergey Bobylev/REUTERS)

В Москве жалуются, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена в Вашингтоне не увидели никаких признаков того, что стороны прислушались к «озабоченностям РФ».

Об этом в четверг, 22 декабря, заявил спикер кремлевского режима Дмитрий Песков.

«В том, что касается нас: безусловно, мы следили за этим, мы знакомились со всей поступающей информацией. Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как, скажем так, потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям РФ», — посетовал он в комментарии российской пропаганде.

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Песков также не может понять, почему со стороны Байдена не прозвучало никаких «предостережений» и призывов «к миру».

Накануне, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Там он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.