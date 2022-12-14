В Кремле отреагировали на возможную поставку ЗРК Patriot Украине 14 декабря, 13:23 Спикер диктатора Путина Песков (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждения этой информации.

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Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, «в наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная».

«Поэтому дождемся какой-то официальной информации», — сказал он.



Также спикер диктатора считает, что данные ЗРК «безусловно» станут целью для российских оккупантов.

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13 декабря ряд американских изданий, в том числе телеканал CNN, а также газеты New York Times и Washington Post сообщали, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.

Официальный представитель Пентагона подтвердил голосу Америки эту информацию.

Решение должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего под документом поставит подпись президент Джо Байден.