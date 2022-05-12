Заявление агрессора. Если Финляндия вступит в НАТО — это «будет угрозой» для России — Песков
Песков считает, что вступление Финляндии в НАТО будет «угрозой» для страны-агрессора РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Вступление Финляндии в НАТО будет угрозой для страны-агрессора России, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Безусловно», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По мнению спикера диктатора, «очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным».
Песков заявил, что после вступления Финляндии в НАТО РФ «проведет специальный анализ» для того, чтобы выработать «необходимые меры».
Руководство Финляндии поддержало срочную подачу заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.
Соответствующее совместное заявление президента Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин было обнародовано в четверг, 12 мая.
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