Заявление агрессора. Если Финляндия вступит в НАТО — это «будет угрозой» для России — Песков 12 мая, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Песков считает, что вступление Финляндии в НАТО будет «угрозой» для страны-агрессора РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Вступление Финляндии в НАТО будет угрозой для страны-агрессора России, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Безусловно», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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По мнению спикера диктатора, «очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным».

Песков заявил, что после вступления Финляндии в НАТО РФ «проведет специальный анализ» для того, чтобы выработать «необходимые меры».

Руководство Финляндии поддержало срочную подачу заявки на членство страны в Североатлантическом альянсе.

Соответствующее совместное заявление президента Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин было обнародовано в четверг, 12 мая.

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