Бравада на фоне поражений. Кремль не видит «перспектив» дипломатического урегулирования войны РФ против Украины

20 сентября, 14:28
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Спикер диктатора Путина Песков (Фото:Кремль)

Спикер диктатора Путина Песков (Фото:Кремль)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия не видит «перспектив» для переговоров с Украиной.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал Песков.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что после успешного контрнаступления украинской армии и бегства ВС РФ на Харьковском направлении российский диктатор Владимир Путин готов к прекращению войны.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Путиным.

«Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — он или кто-нибудь другой. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы», — сказал президент Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VScNWfoFjT0&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Кремль Дмитрий Песков Война России против Украины

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