Бредит о «войне с церковью». Кремль прокомментировал обыски в Киево-Печерской лавре
Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обыски в Киево-Печерской лавре, которые проводятся во вторник, 22 ноября.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.
По словам спикера диктатора, обыски «нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия».
Песков заявил, что «украинская сторона давно воюет с русской православной церковью».
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.
12 ноября в Сети опубликовали видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской лавре молятся за Россию.
По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.
15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».