Бредит о «войне с церковью». Кремль прокомментировал обыски в Киево-Печерской лавре 22 ноября, 14:05 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал обыски в Киево-Печерской лавре, которые проводятся во вторник, 22 ноября.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

По словам спикера диктатора, обыски «нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия».



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Песков заявил, что «украинская сторона давно воюет с русской православной церковью».

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

12 ноября в Сети опубликовали видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской лавре молятся за Россию.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».