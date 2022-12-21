«Положительных изменений» не ждут. В Кремле прокомментировали визит Зеленского в США 21 декабря, 12:35 Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

В среду, 21 декабря, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не ожидают положительных изменений» от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает пропагандистское издание Ведомости.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль положительных изменений после визита Зеленского в США, Песков ответил: «Нет».

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По словам спикера диктатора, продолжаются поставки вооружений, «ведут к усилению конфликта» и это якобы «не сулит ничего хорошего Украине».

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

Первыми о неожиданном визите Зеленского в Соединенные Штаты сообщили ночью американские СМИ. Утром это подтвердил президент Украины. С Байденом они планируют обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности в сфере обороноспособности — Белый дом объявит о новом значительном пакете помощи.

Также Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.