Спикер диктатора Путина Песков отреагировал на рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, заявил, что «это требует повышенного внимания» страны-агрессора.
Об этом сообщает Радио Маяк в Telegram.
«Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС», — сказал он.
По словам спикера диктатора, «разные происходят трансформации, которые мы наблюдаем».
В пятницу, 17 июня, Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
Это решение открывает путь для того, чтобы лидеры правительств ЕС подписали рекомендацию на саммите в Брюсселе.
Украина претендовала на статус кандидата с 2014 года.
При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.
8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.
9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.
Путь к членству Украины в ЕС: что известно
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.
21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.
Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.
18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.
Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.
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