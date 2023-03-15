Инцидент с MQ-9 Reaper: Путину обо всем «доложили», отношения США и РФ в «плачевном состоянии» — Песков

15 марта, 15:39
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Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Российскому диктатору Владимиру Путину «доложили» об инциденте с американским БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 15 марта.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, связывалась ли российская сторона с руководством США в связи со случившимся, Песков заявил, что на высшем уровне «никаких контактов не было».

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Песков добавил, что заявление российского Минобороны об этом инциденте было «исчерпывающим», поэтому ему «добавить нечего».

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«Я предлагаю вам ориентироваться на заявление Министерства обороны, в котором четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было», — утверждает он.

По словам Пескова, отношения США и РФ «находятся в низшей точке, весьма плачевном состоянии», а «каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге».

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, в результате чего дрон упал в международные воды.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки упавшего в Черное море американского беспилотника не попали в чужие руки.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Дмитрий Песков MQ-9 Reaper

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