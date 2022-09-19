Несмотря на поражения РФ на поле боя. В Кремле продолжают утверждать, что война России против Украины «идет по плану»
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)
Несмотря на поражения армии РФ, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины «идет по плану».
Об этом сообщает пропагандистское информагенство ТАСС.
«Спецоперация» РФ в Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами", — сказал он.
По словам Пескова, все цели войны «будут достигнуты».
Американский Институт изучения войны заявил, что украинское контрнаступление в Херсонской области продвигается вперед, тогда как российские войска, похоже, пытаются лишь замедлить его и отступить на более защищенные позиции, а не остановить наступление ВСУ полностью или обратить его вспять.
В Генштабе ВСУ информацию о ходе контрнаступления стараются не комментировать, на сегодня уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
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