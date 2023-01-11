Кремль отреагировал на информацию СМИ о тайных поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине 11 января, 13:43 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «трудно говорить о достоверности» информации относительно того, что Турция тайно поставляет Украине кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных, правдивых сообщений», — сказал он.

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По его словам, в РФ «все это внимательно» отслеживают.

Издание Foreign Policy сообщало, что Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы, изготовленные во времена «холодной войны».

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения.

Боеприпасы предназначены, в частности, для поражения бронетехники, а каждый снаряд разбрасывает 88 патронов.

Как утверждает издание со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, передача первых снарядов состоялась еще в ноябре 2022 года.