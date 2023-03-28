Песков предупредил российские элиты, что война против Украины будет еще долгой — The Guardian 28 марта, 16:45 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В конце декабря 2022 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российским чиновникам следует готовиться к «очень-очень долгой войне», которую РФ развязала против Украины. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на тех, кто там присутствовал.

Как пишет газета, это произошло во время праздничного ужина, на который представители российской политической и культурной элиты собрались в квартире одного из чиновников. Оглашая тост, Песков заявил, что РФ еще долго планирует вести полномасштабную войну против Украины.

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«Думаю, вы ожидаете, что я что-то скажу. Все будет гораздо сложнее. Это займет очень, очень много времени», — пересказали The Guardian слова спикера Путина независимо друг от друга два гостя ужина.

Один из чиновников рассказал, что слова Пескова испортили настроение участникам мероприятия, а его высказывания восприняли как предупреждение о долгой войне, к которой нужно готовиться.

Комментируя февральское послание Путина, один из неназванных западных чиновников описал ее газете как речь о «войне, которая никогда не кончится». По его словам, непонятно, сможет ли диктатор принять поражение, потому что не «понимает, как проигрывать».

В конце декабря 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что глава Кремля готовится к долгой войне против Украины и планирует новые наступления.

В ГУР Минобороны заявили, что анонсированное «большое наступление» РФ оказалось безуспешной пропагандой, а у России хватит ресурсов вести войну еще максимум два года.