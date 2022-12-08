Песков признал уязвимость Крыма перед атаками Украины 8 декабря, 14:41 Крым (Фото:Inactive account — ID 12019/pixabay.com)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «риски нападения» на оккупированный Крым остаются.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Возможную подготовку контрнаступления ВСУ на этом направлении Песков назвал «организацией террористических актов».

«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. Но, с другой стороны, поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — рассказал Песков.

Видео дня

По информации Крым.Реалии, утром 8 декабря над центральной частью Севастополя раздался мощный взрыв. Корреспондент издания сообщил, что за несколько секунд до того, как раздался взрыв, был слышен громкий протяжный звук, похожий на пуск ракеты.

7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что весной 2023 года ВСУ будут в Луганске, Донецке и Севастополе.

Ранее начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос.

«Проигрыш уже на лице. Это все вылезло вперед. Будут еще немного тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают», — подчеркнул глава украинской разведки.