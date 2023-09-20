В Кремле подтвердили, что Путин собирается посетить Китай
Си Цзиньпин и Путин (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via Reuters)
Визит российского диктатора Владимира Путина в Китай готовится, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 20 сентября.
Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.
«Визит готовится. Мы сообщим своевременно», — сказал он.
Секретарь Совета безопасности страна-агрессора России Николай Патрушев заявлял, что в РФ рассчитывают на «основательные» переговоры российского диктатора Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.
По словам Патрушева, переговоры планируют провести в октябре в рамках международного форума Один пояс, один путь.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Путин в октябре этого года собирается приехать в Китай. Это может быть его первая зарубежная поездка после выдачи МУС ордера на его арест.
Путин не покидал Россию с тех пор, как суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте этого года, но посещал временно захваченные Россией территории Украины. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.