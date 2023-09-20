В Кремле подтвердили, что Путин собирается посетить Китай 20 сентября, 12:50 Си Цзиньпин и Путин (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via Reuters)

Визит российского диктатора Владимира Путина в Китай готовится, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 20 сентября.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Визит готовится. Мы сообщим своевременно», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности страна-агрессора России Николай Патрушев заявлял, что в РФ рассчитывают на «основательные» переговоры российского диктатора Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.

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По словам Патрушева, переговоры планируют провести в октябре в рамках международного форума Один пояс, один путь.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Путин в октябре этого года собирается приехать в Китай. Это может быть его первая зарубежная поездка после выдачи МУС ордера на его арест.

Путин не покидал Россию с тех пор, как суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте этого года, но посещал временно захваченные Россией территории Украины. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.