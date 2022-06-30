Путин еще не решил, поедет ли он на саммит G20 — Песков

30 июня, 15:34
Пресс-секретарь диктатора Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь диктатора Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский режим еще не решил, будет ли российский диктатор присутствовать на саммите G20.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, страна-агрессор Россия получила приглашение принять участие в в этом году на Бали.

Песков заявил, что Кремль решит «в нужное время», поедет ли Путин лично на индонезийский остров.

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Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

Видодо утверждает, что, как принимающая сторона в этом году, «хочет объединить G20» и «не допустить раскола». Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Дмитрий Песков G20 Война России против Украины

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