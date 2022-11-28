Песков заявил, что российские оккупанты не планируют покидать ЗАЭС 28 ноября, 12:22 Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что оккупанты не планируют оставлять Энергодар и Запорожскую АЭС.

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Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал он.

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что сейчас наблюдаются признаки того, что россияне могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.



По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.



Россия давит на украинских сотрудников ЗАЭС, угрожая аннулировать их пропуска.