«Очень опасная тема». Кремль прокомментировал заявление Орбана о «миротворческих миссиях» для Украины

31 марта, 13:29
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Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что в ЕС готовы обсуждать "миротворческие миссии" для Украины, заявил, что это «очень опасная тема».

Об этом сообщает Маяк в Telegram.

«Заявление очень важное, обратите внимание. Если речь идет о серьезных переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — сказал он.

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Песков заявил, что «подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон».

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«В данном случае, потенциально очень опасная тема», — добавил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за помощь Украине, заявив, что сейчас участники блока близки к обсуждению вопроса направления «каких-то миротворческих миссий».

«Сейчас мы близки к тому, что для европейских лидеров становится легитимным отправлять на фронт какие-то миротворческие силы. Если так будет продолжаться и дальше, мы можем дойти до Третьей мировой войны», — сказал Орбан.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Дмитрий Песков Виктор Орбан Война России против Украины

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