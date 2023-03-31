«Очень опасная тема». Кремль прокомментировал заявление Орбана о «миротворческих миссиях» для Украины 31 марта, 13:29 Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Об этом сообщает Маяк в Telegram.

«Заявление очень важное, обратите внимание. Если речь идет о серьезных переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», — сказал он.

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Песков заявил, что «подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон».

«В данном случае, потенциально очень опасная тема», — добавил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за помощь Украине, заявив, что сейчас участники блока близки к обсуждению вопроса направления «каких-то миротворческих миссий».

«Сейчас мы близки к тому, что для европейских лидеров становится легитимным отправлять на фронт какие-то миротворческие силы. Если так будет продолжаться и дальше, мы можем дойти до Третьей мировой войны», — сказал Орбан.