Реакция кремлевского режима. Песков прокомментировал заявление Байдена касательно переговоров с Путиным 2 декабря, 12:31 Спикер российского диктатора Путина Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В пятницу, 2 декабря пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он готов вести переговоры с Путиным только после того, как тот выведет войска из Украины.

Об этом сообщает Радио Маяк в Telegram.

Спикер диктатора заявил, что «поиск почвы для взаимного обсуждения» осложняет то, что США по-прежнему не признают «новые территории» в составе РФ.

Видео дня

Песков заявил, что Путин «всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов».

Спикер кремлевского режима заявил, что Путин до начала войны «попытался инициировать переговоры на основе подготовленны проектов текстом и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ», но «взаимности эта инициатива не получила».



Президент США Джо Байден заявил, что может провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит прекратить полномасштабную войну против Украины.

По его словам, он не собирается в ближайшее время говорить с Путиным.