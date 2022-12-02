Реакция кремлевского режима. Песков прокомментировал заявление Байдена касательно переговоров с Путиным

2 декабря, 12:31
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Спикер российского диктатора Путина Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Спикер российского диктатора Путина Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В пятницу, 2 декабря пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он готов вести переговоры с Путиным только после того, как тот выведет войска из Украины.

Об этом сообщает Радио Маяк в Telegram.

Спикер диктатора заявил, что «поиск почвы для взаимного обсуждения» осложняет то, что США по-прежнему не признают «новые территории» в составе РФ.

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Песков заявил, что Путин «всегда был и остается открытым для переговоров с целью обеспечения наших интересов».

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Спикер кремлевского режима заявил, что Путин до начала войны «попытался инициировать переговоры на основе подготовленны проектов текстом и с США, и с НАТО, и с ОБСЕ», но «взаимности эта инициатива не получила».

Президент США Джо Байден заявил, что может провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит прекратить полномасштабную войну против Украины.

По его словам, он не собирается в ближайшее время говорить с Путиным.

https://www.youtube.com/watch?v=uF17Z0IFgdU&t=6s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков Война России против Украины

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