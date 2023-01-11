«Не могу ничего сказать». Песков отказался отвечать на вопрос, готов ли диктатор Путин выдать Медведчуку паспорт РФ 11 января, 11:56 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по поводу наличия российского гражданства у подозреваемого в госизмене и лишенного гражданства Украины Виктора Медведчука.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА новости.

«Не могу ничего сказать по этой теме», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о российском гражданстве Медведчука.

Видео дня

Песков также не ответил, готов ли диктатор Путин выдать Медведчуку паспорт РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 10 января, заявил, что четверо народных депутатов, подозреваемых в госизмене — Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач — лишены украинского гражданства.