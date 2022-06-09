Вранье Кремля. Война России против Украины закончится, когда «будут выполнены все задачи» Путина — Песков

9 июня, 15:11
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины закончится, когда будут «выполнены все задачи» Владимира Путина.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

«Путин очертил задачи «специальной военной операции». Выполнение этих задач будет означать окончание этой «специальной военной операции», — сказал он.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что активные боевые действия между ВСУ и российскими оккупационными войсками могут прекратиться до конца 2022 года.

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Также он сказал, что российская армия показала всему миру, что ее образ как «второй армии мира» оказался ложным. В Украине же увидели не регулярную армию современного государства, а стаю убийц, мародеров и насильников.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что еще до конца 2022 года ВСУ могут перейти административную границу с временно оккупированным РФ Крымом.

https://www.youtube.com/watch?v=D9dzfRLkiLA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Дмитрий Песков Война России против Украины

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