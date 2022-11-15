Спикер диктатора Путина Песков отреагировал на слова Зеленского о невозможности «Минска-3» 15 ноября, 10:51 Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Минска-3″ между Украиной и агрессором не будет» «подтверждает позицию Киева по нежеланию вести переговоры».

Об этом во вторник, 15 ноября, сообщило российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

"Заявление Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева относительно нежелания вести переговоры", - сказал спикер диктатора.

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В ходе онлайн выступления на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

«Мы уважаем правила, и мы – люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никакого «Минска-3», который Россия нарушит сразу же после его заключения», — сказал он.