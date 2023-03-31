Дело Эвана Гершковича: Кремль ответил на призыв WSJ выслать посла РФ и всех российских журналистов из США 31 марта, 16:58 Эван Гершкович (Фото:The Wall Street Journal/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «абсурдным» предложение о высылке российских журналистов из США в ответ на арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, все иностранные журналисты «могут и продолжают свою журналистскую деятельность» в РФ и «они не сталкиваются ни с какими ограничениями».

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Песков соврал, что в случае Гершковича «речь идет о деятельности под прикрытием журналистским, деятельности шпионской по сути».

«Поскольку журналиста (Гершковича) взяли с поличным, здесь ситуация очевидна», — сказал он.

По словам спикера диктатора, требовать высылки всех российских журналистов из США газета может, «но такого быть не должно, и здесь просто для этого нет никакого повода».

Редакция The Wall Street Journal призвала власти США выслать посла РФ и всех российских журналистов из страны после ареста корреспондента издания Эвана Гершковича по подозрению в «шпионаже».

В редакционной статье говорится, что арест Гершковича усиливает привычку Кремля брать в заложники американцев, и это еще одно доказательство того, что Россия покидает сообщество цивилизованных стран.

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Перед этим его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.