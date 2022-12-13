В Кремле отказались выводить войска РФ из Украины до конца года 13 декабря, 13:34 Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Во вторник, 13 декабря пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца года «не может быть и речи».

Об этом сообщает РБК.

По словам спикера диктатора, Украине якобы «нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».

Песков начал бредить о том, что у России у результате «референдумов» «появились новые субъекты».

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Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам Большой семерки сказал, что предлагает стране-агрессору России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

По его словам, впереди Рождество и Новый год, когда «нормальные люди думают о мире, а не об агрессии».