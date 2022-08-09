В хамской манере. В Кремле отреагировали на предложение Зеленского не пускать граждан РФ на Запад

9 августа, 13:05
Дмитрий Песков (Фото:Сайт Кремля)

Дмитрий Песков (Фото:Сайт Кремля)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в хамской манере отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского не пускать граждан РФ на Запад.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявление достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает», — сказал он.

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Спикер диктатора заявил, что к предложению Зеленского «можно относиться только чрезвычайно негативно».

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По мнению Пескова, попытки изолировать страну-агрессора или граждан это якобы «процесс, который не имеет перспектив».

«Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего» — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для граждан РФ.

Глава государства отметил, что «самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю».

Зеленский напомнил, что россияне самостоятельно несколько раз выбрали кремлевского диктатора Путина, и не борются с плодами его правления.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

«Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это — неправильно», — заявила она.

По словам Марин, передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС всю весну, но на туризм санкции пока не распространялись.

Ранее посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Также Министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=bhzeccgC32s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Дмитрий Песков Владимир Зеленский Война России против Украины

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