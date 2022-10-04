Ответ кремлевского режима. Песков отреагировал на отказ Украины от переговоров с диктатором Путиным

4 октября, 13:47
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Спикер диктатора Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Спикер диктатора Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя отказ Украины вести переговоры с Владимиром Путиным, заявил, что страна-агрессор будет «ждать изменения позиции» президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Будем ждать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины», — сказал спикер диктатора.

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30 сентября во время оглашения аннексии украинских территорий Путин заявил, что страна-агрессор РФ «готова к переговорам» с Украиной.

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Позже в этот же день по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но с другим президентом, не сПутиным.

Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях, и именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое честь и достоинство. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

https://www.youtube.com/watch?v=pMdHgbZdUxU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дмитрий Песков Владимир Зеленский Война России против Украины

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