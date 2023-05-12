«Это лжецы». В Кремле отреагировали на обвинения соперника Эрдогана о вмешательстве РФ в турецкие выборы 12 мая, 14:43 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявления главного соперника Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве РФ в турецкие выборы.

Об этом сообщает Интерфакс.

Песков начал врать и сказал, что РФ якобы «не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы чужих государств».

«Мы официально заявляем о том, что ни о каком вмешательстве речи быть не может, и если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», — сказал он.

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Спикер диктатора заявил, что в Москве высоко оценивают уровень этих отношений и ценят позицию Анкары «по многим международным проблемам».

Ранее главный оппонент президента Турции Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию.

Кылычдароглу заявил, если россияне хотят «продолжить дружбу после 15 мая» после выборов, они должны держать руки подальше от Турции.