Фантазии путинского режима. В Кремле заявили, что война закончится тогда, когда «все ее цели будут достигнуты» 18 июля, 10:35 Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины закончится якобы тогда, «когда все ее цели будут достигнуты».

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По его словам, у войны «четких временных рамок нет».

«Главное — эффективность», — сказал представитель кремлевского режима.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что закончить войну до конца года вполне возможно.

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По словам министра, когда западные партнеры поверили, что победа Украины абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы.

«Я могу это сказать, хоть я и юрист, но какой уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план — освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сказал он.

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