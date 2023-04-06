В Кремле заявили, что у России нет «других путей», кроме продолжения войны против Украины

6 апреля, 14:04
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Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Кремль)

Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Кремль)

В четверг, 6 апреля, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет «других путей», кроме продолжения войны против Украины.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

По его словам, «иных путей для РФ», кроме продолжения войны, «пока нет».

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«Ситуация не демонстрирует перспектив мирного урегулирования», — сказал он.

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Песков считает, что «Китай обладает посредническим потенциалом», однако «в случае с Украиной ситуация пока сложная».

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что «гибридная война» будет длиться долго, поэтому нужно «единение» россиян вокруг Владимира Путина.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Дмитрий Песков Война России против Украины

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