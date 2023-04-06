В Кремле заявили, что у России нет «других путей», кроме продолжения войны против Украины 6 апреля, 14:04 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Кремль)

В четверг, 6 апреля, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет «других путей», кроме продолжения войны против Украины.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

По его словам, «иных путей для РФ», кроме продолжения войны, «пока нет».

«Ситуация не демонстрирует перспектив мирного урегулирования», — сказал он.

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Песков считает, что «Китай обладает посредническим потенциалом», однако «в случае с Украиной ситуация пока сложная».

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что «гибридная война» будет длиться долго, поэтому нужно «единение» россиян вокруг Владимира Путина.