Война России против Украины: в Кремле заявили, что «предпосылок» для перехода ситуации «в мирное русло» нет

7 марта, 12:30
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Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Во вторник, 7 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя войну РФ против Украины, заявил, что предпосылок для перехода ситуации «в мирное русло» нет.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

По его словам, Россия «добивается целей» посредством так называемой «спецоперации».

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Заявление Пескова прозвучало на фоне огромных потерь РФ в войне против Украины.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине только за минувшие сутки ликвидировали около 1060 российских оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 155 тысяч своих военных.

https://www.youtube.com/watch?v=k4ild2FCx94
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кремль Дмитрий Песков Война России против Украины

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