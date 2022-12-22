Несмотря на инцидент с Рогозиным. Кремль продолжит отправлять чиновников на оккупированные территории Украины 22 декабря, 14:22 Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

На фоне ранения экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в оккупированном Донецке пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжит отправлять чиновников на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

По его словам, «есть командировки чиновников» и «совершенно нормально», что они посещают оккупированные территории и «будут посещать».

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«И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве», — сказал он.

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Спикер диктатора заявил, что в некоторых районах ОРДЛО и других территорий, по-прежнему опасно.

«Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции…», — сказал Песков.

Бывший глава Роскосмоса и приспешник российского диктатора Дмитрий Рогозин госпитализирован с ранением после «обстрела гостиницы» в оккупированном Донецке.

Рогозин получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».