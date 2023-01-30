Песков прокомментировал заявление Джонсона об угрозах Путина ядерным оружием 30 января, 12:48 Дмитрий Песков утверждает, Что Борис Джонсон все не так понял (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В Кремле отрицают, что российский диктатор Владимир Путина во время разговора с британским премьером Борисом Джонсоном перед полномасштабным вторжением в Украину угрожал ядерным оружием.

По словам спикера кремлевского режима Дмитрия Пескова, глава британского правительства якобы сказал «неправду».

Об ядерных угрозах РФ Джонсон рассказал в документальном фильме Путин против Запада.

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«В какой-то момент он (Путин — ред.) будто пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту“, или что-то в этом духе», — рассказал британский премьер.

В свою очередь Песков это отрицает.

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«Нет, то, что сказал господин Джонсон это неправда. Точнее, это ложь. Более того, это или сознательная ложь, тогда нужно спросить у господина Джонсона, с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем говорил с ним президент Путин», — заявил он в комментарии российской пропаганде.

Представитель Путина настаивает, что Джонсон того якобы просто неправильно понял.

«Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты. Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неловкая ситуация», — заявил Песков.