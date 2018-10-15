Песков отреагировал на слова Трампа о том, что Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям

По словам Пескова, другого ответа Трампа "быть не могло"

В Кремле объяснили "лингвистическими особенностями" слова Дональда Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин может быть причастен к "убийствам и отравлениям".

Об этом, комментируя интервью главы Белого дома телеканалу CBS, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Вы, знаете, я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко", - сказал спикер Путина.

При этом он отметил, что другого ответа на вопрос, является ли глава Кремля причастным к отравлениям и убийствам, "понятно, что быть не могло".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп признал, что Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям.