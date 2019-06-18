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Песков отреагировал на заявление Зеленского о первых словах Путину

Сегодня, 12:53
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Песков отреагировал на заявление Зеленского о первых словах Путину - фото

Алексей М/Flickr

Песков уверен, что Путин найдет слова для беседы с Зеленским

Президент России Владимир Путин найдет правильные слова для беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским, если их встреча состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз», — сказал он журналистам, пишет ТАСС.

Песков добавил, что в случае с Зеленским, если встреча с ним «когда-нибудь состоится, то Путин тоже «начнет общение с правильных фраз».

Ранее Зеленский заявил, что при первой встрече с Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым — это Украина.

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Напомним, после инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.

Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина пока нет в планах встречи с Зеленским.

Теги:   Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский

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