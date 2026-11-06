Кремль отреагировал на заявление Трампа о «большой сделке» по Украине

На вопрос пропагандистов о сделке, которая, по словам Трампа, «может охватывать всю Европу», Песков заявил, что «никаких подробностей нет».

Он также признал, что дискуссия с Европой будет необходима, когда речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины и страны-агрессора, а также о будущем европейской системы безопасности. При этом Песков утверждает, что со стороны Европы наблюдается «затянувшаяся нерешительность» и якобы неготовность к диалогу с Москвой.

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5 ноября Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что по Украине будет заключена «большая сделка».

«Это будет очень крупная сделка. Она охватит не только Украину — я бы даже сказал, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, замечательная сделка, и все будут в восторге», — заявил Трамп.

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На следующей неделе в Абу-Даби состоится первая с февраля трехсторонняя встреча в формате Украина — РФ — США. В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.