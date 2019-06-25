Кремль отреагировал на возвращение России в ПАСЕ 25 июня, 13:29 1893 Цей матеріал також доступний українською kremlin.ru Дмитрий Песков kremlin.ru

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение прав российской делегации в ПАСЕ.

По словам Пескова, Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации.

«Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, — это весьма позитивное явление, к которому можно относиться только позитивно», — цитирует Пескова ТАСС.

Спикер добавил, что речь идет не о дипломатической победе Москвы, «речь идет о победе здравого смысла».

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.