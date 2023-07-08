В Кремле обвинили Украину и Турцию в «нарушением договоренностей» из-за возвращения командиров с Азовстали 8 июля, 21:04 В России отреагировали на возвращение командиров Азовстали в Украину (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В Кремле обвинили Украину и Турцию в «нарушении договоренностей» из-за возвращения на родину пятерых командиров с Азовстали.



Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому госагентству РИА Новости.

По словам Пескова, возвращение из Турции в Украину командиров с Азовстали является «нарушением условий имевшихся договоренностей».



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«Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев», — заявил спикер Путина.

Он добавил, что «Россию никто не ставил в известность» о передаче Украине защитников Азовстали из Турции.



По версии Пескова, решение выдать Киеву командиров с Азовстали «напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины».

По поводу Турции, Песков сказал, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Анкару якобы «оказывали большое давление, а Турция как член альянса проявляет с ним солидарность».

«РФ все прекрасно понимает, однако нарушение договоренностей никого не красит», — заявили в Кремле.

В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров с Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.