Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что он «не совсем понимает», жив ли Путин 19 января, 14:42 Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «не совсем понимает», жив ли Путин.

Об этом сообщает РБК.

По словам Пескова, «и Россия, и Путин для Украины и для Зеленского — это большая проблема».

«И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было», — сказал он.

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Песков снова начал угрожать и заявил, что чем раньше украинская власть «осознает, что Россия и Путин есть и будут», и что якобы «придется» «отказаться от всего антироссийского», тем якобы «лучше будет» для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, жив ли еще российский диктаторы Владимир Путин.

«Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, жив ли он. Он ли принимает решения, или кто там принимает решения… Что за круг лиц? У меня нет такой информации», — сказал Зеленский.