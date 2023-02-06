Песков прокомментировал якобы обещание Путина экс-премьеру Израиля «не убивать Зеленского» 6 февраля, 12:49 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя якобы обещание Путина экс-премьеру Израиля Нафтали Беннету не убивать президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что он не будет это «ни опровергать, ни подтверждать».

Об этом сообщает Маяк в Telegram в понедельник, 6 февраля.

По его словам, «Путин и Беннет вели весьма интенсивный диалог».

«Они часто общались, было личное общение и телефонные переговоры», — сказал он.

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Спикер диктатора заявил, что у Путина и Беннета на повестке дня была тема Украины и войны.

«Они не один час посвятили обсуждению этой темы. Мы не сторонники рассказывать детали переговоров глав государств, не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — сказал Песков.

5 февраля 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, ушедший с поста летом 2022 года, заявил, что Путин обещал ему не убивать Зеленского.

Это якобы произошло во время встречи Путина и Беннета в Москве в марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины. Бывший глава правительства отметил, что передал это обещание Зеленскому.