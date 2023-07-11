Кремль прокомментировал решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты SCALP

11 июля, 13:10
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Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Во вторник, 11 июля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты SCALP, заявил, что это якобы «ошибочное» решение.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

Песков заявил, что это «чревато последствиями» для Украины и начал угрожать «контрмерами».

По его словам, эти решения якобы не могут повлиять на ход событий в рамках войны, «они могут только утяжелить участь» Украины.

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Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

Франция передаст Украине ракеты большой дальности. Речь идет о SCALP. О своем решении президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник, 11 июля, на открытии саммита НАТО в Вильнюсе.

Он заявил, что Париж увеличит поставки вооружения и техники для Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Дмитрий Песков Война России против Украины

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