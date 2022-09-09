Пресс-секретарь диктатора Путина Песков отказался комментировать контрнаступление ВСУ

9 сентября, 14:35
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Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать контрнаступление ВСУ и освобождение Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову», — сказал он.

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Песков также не ответил на вопрос, обеспокоен ли кремлевский режим происходящим, и посоветовал журналистам обращаться в Минобороны РФ.

В четверг, 8 сентября, Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами.

ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

https://www.youtube.com/watch?v=vhkNZTfcmXo&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Дмитрий Песков Контрнаступление Война России против Украины

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