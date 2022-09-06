Кремлевский режим недоволен. Песков прокомментировал избрание Трасс премьер-министром Великобритании 6 сентября, 12:29 Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя избрание Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании, заявил, что «ничего хорошего» про страну-агрессора РФ «она не говорила».

«Ничего хорошего про нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными», — сказал спикер диктатора в эфире РБК.

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Песков заявил, что «исходя из этого можно предположить», что между агрессором и Великобританией «особо ничего не поменяется в обозримой перспективе».

На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, Песков сказал, что «этого нельзя исключать», учитывая якобы «непредсказуемость».

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон официально передаст пост премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс, новоизбранному лидеру Консервативной партии.

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