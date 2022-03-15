Вторжение российских оккупантов: в Кремле отказались рассказывать, когда пойдут на подписание мирных договоренностей

15 марта, 14:18
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался рассказать, когда начавшая войну Россия пойдет на подписание мирных договоренностей с Украиной.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Давать прогнозы пока не хотим, ждем результатов, о которых можно информировать общественность», — сказал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Дмитрий Песков Война России против Украины

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