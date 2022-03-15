Вторжение российских оккупантов: в Кремле отказались рассказывать, когда пойдут на подписание мирных договоренностей
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался рассказать, когда начавшая войну Россия пойдет на подписание мирных договоренностей с Украиной.
Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.
«Давать прогнозы пока не хотим, ждем результатов, о которых можно информировать общественность», — сказал он.
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