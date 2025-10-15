В Кремле не захотели комментировать заявления Трампа о Путине

Российский диктатор Владимир Путин и представитель Кремля Дмитрий Песков во время саммита СНГ в Душанбе, Таджикистан, 10 октября 2025 года (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

На брифинге в среду, 15 октября, Песков заявил, что Путин во всем «руководствуется интересами своей страны и своего народа». Он соврал, что все, что делает Путин, в том числе, война в Украине, необходимы для «обеспечения настоящего и будущего» россиян.

Реклама

Песков также цинично повторил кремлевский нарратив об «открытости» Путина к дипломатическому урегулированию войны в Украине.

По его словам, Трамп не поздравлял диктатора с днем рождения, которое было 7 октября. Пока неизвестно, когда лидеры проведут следующий телефонный разговор.

Читайте также: Павел Климкин О символике Tomahawk и стратегии в отношении Украины в Москве

14 октября Трамп заявил, что у него были и остаются «очень хорошие отношения» с Путиным, однако он «не понимает», почему тот продолжает войну против Украины.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

«Я могу сказать: Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk. Это невероятное наступательно оружие. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал Трамп.