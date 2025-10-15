В Кремле не захотели комментировать заявления Трампа о Путине

15 октября, 14:32
Поделиться:
Российский диктатор Владимир Путин и представитель Кремля Дмитрий Песков во время саммита СНГ в Душанбе, Таджикистан, 10 октября 2025 года (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин и представитель Кремля Дмитрий Песков во время саммита СНГ в Душанбе, Таджикистан, 10 октября 2025 года (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать отношение президента США Дональда Трампа к действиям российского диктатора Владимира Путина, пишут российские пропагандистские СМИ.

На брифинге в среду, 15 октября, Песков заявил, что Путин во всем «руководствуется интересами своей страны и своего народа». Он соврал, что все, что делает Путин, в том числе, война в Украине, необходимы для «обеспечения настоящего и будущего» россиян.

Реклама

Песков также цинично повторил кремлевский нарратив об «открытости» Путина к дипломатическому урегулированию войны в Украине.

Читайте также:
План передачи ракет уже готов. Заявления Трампа о Tomahawk свидетельствуют о его растущем разочаровании Путиным — NYT

По его словам, Трамп не поздравлял диктатора с днем рождения, которое было 7 октября. Пока неизвестно, когда лидеры проведут следующий телефонный разговор.

Читайте также:
Павел Климкин
Павел Климкин
О символике Tomahawk и стратегии в отношении Украины в Москве

14 октября Трамп заявил, что у него были и остаются «очень хорошие отношения» с Путиным, однако он «не понимает», почему тот продолжает войну против Украины.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

«Я могу сказать: Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk. Это невероятное наступательно оружие. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал Трамп.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Владимир Путин Россия-США Дмитрий Песков Переговоры с Россией Дональд Трамп Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies