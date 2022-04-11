Пескова в эфире Sky News поймали на лжи о непричастности армии РФ к зверствам в Буче — видео

11 апреля, 10:36
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Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в прямом эфире поймали на лжи по поводу непричастности российских военных к зверствам в городе Буча Киевской области.

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В эфире Sky News Пескову продемонстрировали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде.

Видео дня

Представитель Кремля усомнился, что этот танк принадлежит российским военным.

В ответ на это ведущий показал увеличенный кадр, на котором четко видна на броне изображена буква V.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1513427281351483401

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Буча Киевская область Дмитрий Песков Война России против Украины

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