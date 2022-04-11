Пескова в эфире Sky News поймали на лжи о непричастности армии РФ к зверствам в Буче — видео 11 апреля, 10:36 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в прямом эфире поймали на лжи по поводу непричастности российских военных к зверствам в городе Буча Киевской области.

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В эфире Sky News Пескову продемонстрировали видео, на котором экипаж российской бронемашины расстреливает женщину на велосипеде.

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Представитель Кремля усомнился, что этот танк принадлежит российским военным.

В ответ на это ведущий показал увеличенный кадр, на котором четко видна на броне изображена буква V.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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Мэр Бучи сообщил, что в освобожденном от оккупантов городе уже идентифицировали 163 убитых мирных жителей, погибли по меньшей мере 320 человек. 90% жителей, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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