В Кремле назвали запрет на полеты в Грузию «вынужденной мерой» Вчера, 22:48 Цей матеріал також доступний українською Free-Photos/Pixabay Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля Free-Photos/Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой на фоне «экстремистских действий в Тбилиси».

По его словам, дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в Грузию, передает РИА Новости.

Песков пояснил, что авиаперевозки в Грузию будут возобновлены после нормализации обстановки в стране.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он в комментарии РБК.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Правительству РФ поручено принять меры по возвращению российских граждан, временно находящихся в Грузии, а также их багажа.