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В Кремле назвали запрет на полеты в Грузию «вынужденной мерой»

Вчера, 22:48
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В Кремле назвали запрет на полеты в Грузию «вынужденной мерой» - фото

Free-Photos/Pixabay

Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой на фоне «экстремистских действий в Тбилиси».

По его словам, дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в Грузию, передает РИА Новости.

Песков пояснил, что авиаперевозки в Грузию будут возобновлены после нормализации обстановки в стране.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он в комментарии РБК.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Правительству РФ поручено принять меры по возвращению российских граждан, временно находящихся в Грузии, а также их багажа.

Теги:   Дмитрий Песков Россия Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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