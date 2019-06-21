В Кремле назвали запрет на полеты в Грузию «вынужденной мерой»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой на фоне «экстремистских действий в Тбилиси».
По его словам, дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в Грузию, передает РИА Новости.
Песков пояснил, что авиаперевозки в Грузию будут возобновлены после нормализации обстановки в стране.
«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он в комментарии РБК.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию.
Правительству РФ поручено принять меры по возвращению российских граждан, временно находящихся в Грузии, а также их багажа.