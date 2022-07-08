Песков попытался объяснить слова Путина о том, что РФ в Украине еще «ничего всерьез не начинала»

8 июля, 17:06
Кремлевский режим утверждает, что возможности его войск якобы и близко не исчерпаны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремлевский режим утверждает, что возможности его войск якобы и близко не исчерпаны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Кремле заявили, что слова его главы Владимира Путина, будто в Украине он пока «ничего всерьез не начинал», означают, что войска РФ якобы еще и близко не исчерпали свои возможности.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Читайте также:
«Не начинали, но уже заканчиваете». Арестович сделал прогноз по войне после угроз Путина

По его словам, таким образом Путин ответил на высказывания стран Запада о том, что Украина будет продвигаться на поле боя «вплоть до победы».

Видео дня
Читайте также:

Владимир Путин (Фото:Aleksey Nikolskyi/REUTERS) Подоляк высмеял заявление Путина, будто РФ еще «ничего всерьез не начинала»

«Он просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется», — утверждает Песков, несмотря на огромные потери российских войск в Украине, которые Москва пытается восполнить путем снятия с хранения устаревшей советской техники и проведением тайной мобилизации.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Дмитрий Песков Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)
«Это задача для каждого» /
Сколько времени может занять переход Украины на стандарты НАТО — интервью с экспертом
8 июля, 12:00
Страны
Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)
Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем
Патрисия Ридделл
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
8 июля, 10:53
6801
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X