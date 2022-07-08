Песков попытался объяснить слова Путина о том, что РФ в Украине еще «ничего всерьез не начинала» 8 июля, 17:06 Кремлевский режим утверждает, что возможности его войск якобы и близко не исчерпаны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Кремле заявили, что слова его главы Владимира Путина, будто в Украине он пока «ничего всерьез не начинал», означают, что войска РФ якобы еще и близко не исчерпали свои возможности.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, таким образом Путин ответил на высказывания стран Запада о том, что Украина будет продвигаться на поле боя «вплоть до победы».

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«Он просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется», — утверждает Песков, несмотря на огромные потери российских войск в Украине, которые Москва пытается восполнить путем снятия с хранения устаревшей советской техники и проведением тайной мобилизации.

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