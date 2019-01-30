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Песков объяснил, почему Путин и Трамп общались на саммите G20 без американского переводчика

Сегодня, 12:31
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EPA

По словам Пескова, переводчик Путина всегда находится рядом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю все равно, кто из мировых лидеров на саммите G20 в Аргентине присутствовал на встречах с Владимиром Путиным с переводчиком, а кто нет.

По словам Пескова, переводчик Путина всегда находился рядом с ним, сообщает Интерфакс.

"Что касается программы пребывания президента Путина в Аргентине, "на полях" саммита у него было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, "на ногах". Совершенно не наше дело, кто там был, кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно", - сказал он.

Песков убежден, что американские СМИ, освещая деятельность Дональда Трампа, практикуют подход, который зачастую не опирается на реальные факты.

"Истерия в СМИ, как правило, бывает не обоснована. Тем более во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа, там налицо абсолютно истеричный подход, который не опирается, как правило, на что-то реальное", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Владимир Путин общались без переводчика с американской стороны.

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